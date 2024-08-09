Биткоин снова подорожал свыше $60 тысяч

Опубликовано 09 августа 2024, 15:50
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Биткоин снова подорожал свыше $60 тысячЭто самый большой прирост за последнее время
В течение недели было зафиксировано резкое падение биткоина — ниже $50 тысяч. Но 9 августа «первая криптовалюта» отыграла свои позиции и резко выросла выше $60 тысяч.
По данным криптобиржи Binance, за сутки BTC вырос на 6,34% — до $61 004 тысячи. При этом в ночь на 9 августа цена монеты даже достигала $62 тысяч, а затем снизилась.
По данным аналитиков, суточный рост биткоина составил $3,5 тысячи, или 6,5% — самый большой прирост за последнее время.
Выросла и монета Ethereum — на 10%. На момент написания материала цена актива составляла $2625.