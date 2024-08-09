Биткоин снова подорожал свыше $60 тысяч

По данным криптобиржи Binance, за сутки BTC вырос на 6,34% — до $61 004 тысячи. При этом в ночь на 9 августа цена монеты даже достигала $62 тысяч, а затем снизилась.

По данным аналитиков, суточный рост биткоина составил $3,5 тысячи, или 6,5% — самый большой прирост за последнее время.

Выросла и монета Ethereum — на 10%. На момент написания материала цена актива составляла $2625.