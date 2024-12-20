Наука и технологии
Опубликовано 20 декабря 2024, 15:05
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Биткоин снова рухнул ниже $95 тысяч из-за скепсиса председателя ФРС США

Практически сразу после заявлений чиновника
Курс биткоина рухнул ниже $95 тысяч после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, выразившего скептическое отношение к допущенному Дональдом Трампом созданию «стратегического резерва биткоинов». После предположений Трампа о возможном накоплении в США биткоинов Пауэлл заявил, что ФРС не будет ни в чём подобном участвовать.
Биткоин снова рухнул ниже $95 тысяч из-за скепсиса председателя ФРС США

© Ferra.ru

Пауэлл уточнил, что у ФРС, выполняющей функцию Центрального банка США, нет законных полномочий во владении биткоинами. «Этот вопрос должен рассмотреть Конгресс, но мы не стремимся к изменению законодательства», — подчеркнул глава ФРС.

За минувшие сутки курс BTC снизился до $94,1 тысяч. По состоянию на 15:00 монета торговалась по ещё более низкой цене — $93 002.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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