Биткоин снова рухнул ниже $95 тысяч из-за скепсиса председателя ФРС США

Опубликовано 20 декабря 2024, 15:051 мин.
Биткоин снова рухнул ниже $95 тысяч из-за скепсиса председателя ФРС СШАПрактически сразу после заявлений чиновника
Курс биткоина рухнул ниже $95 тысяч после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, выразившего скептическое отношение к допущенному Дональдом Трампом созданию «стратегического резерва биткоинов». После предположений Трампа о возможном накоплении в США биткоинов Пауэлл заявил, что ФРС не будет ни в чём подобном участвовать.
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Пауэлл уточнил, что у ФРС, выполняющей функцию Центрального банка США, нет законных полномочий во владении биткоинами. «Этот вопрос должен рассмотреть Конгресс, но мы не стремимся к изменению законодательства», — подчеркнул глава ФРС.
За минувшие сутки курс BTC снизился до $94,1 тысяч. По состоянию на 15:00 монета торговалась по ещё более низкой цене — $93 002.