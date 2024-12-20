Биткоин снова рухнул ниже $95 тысяч из-за скепсиса председателя ФРС США

Пауэлл уточнил, что у ФРС, выполняющей функцию Центрального банка США, нет законных полномочий во владении биткоинами. «Этот вопрос должен рассмотреть Конгресс, но мы не стремимся к изменению законодательства», — подчеркнул глава ФРС.

За минувшие сутки курс BTC снизился до $94,1 тысяч. По состоянию на 15:00 монета торговалась по ещё более низкой цене — $93 002.