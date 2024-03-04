Биткоин стал дороже, чем когда-либо раньше за последние два года

Опубликовано 04 марта 2024, 18:32
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Биткоин стал дороже, чем когда-либо раньше за последние два годаИнтересно, к чему все это приведет
Невероятный рост! 4 марта 2024 года курс биткоина превысил $65 000, впервые за два года! Это самый высокий показатель с ноября 2021 года, когда биткоин достиг $68 900.
За сутки курс криптовалюты подскочил на 5.26%. 3 марта биткоин стоил около $61 000, а уже к 14:16 мск 4 марта он взлетел до $65 073.
С начала 2024 года биткоин подорожал на 40%. Этому росту способствуют несколько факторов:
- Послабления в США: в январе 2024 года SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) одобрила новые правила, которые делают биткоин более доступным для инвесторов.
- Запуск первого в мире биржевого фонда на биткоин: это событие привлекло к криптовалюте внимание крупных инвесторов.
Эксперты считают, что рост биткоина может продолжиться. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим новые рекорды.