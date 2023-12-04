Биткоин стал дороже, чем когда-либо за последние 1.5 года

По данным платформы Coindesk, стоимость валюты достигла $40.8 тыс, хотя позже немного снизилась до $40.6 тыс. Этот рост цены является результатом ряда факторов, включая новости о возможном одобрении первого спотового ETF на биткоин, что может привести к увеличению инвестиций в эту криптовалюту.

Рост стоимости биткоина подчеркивает его роль как важного актива в современной финансовой системе и интерес инвесторов к криптовалютам как к альтернативным инвестиционным инструментам.

Отметим, что последние тенденции в мире криптовалют также показывают, что, несмотря на колебания, интерес к цифровым валютам продолжает расти.