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Сегодня 10:01
Биткоин установил новый рекорд стоимости с января 2018 года
Общий рост за 2020 год превысил 60%
Как это ни странно, но биткоин продолжает укрепляться — буквально 31 октября стоимость криптовалюты превысила 14,000 долларов за штуку, как уже 5 ноября она установила новый рекорд стоимость с января 2018 года.
Специалисты криптовалютной биржи Binance уже подсчитали, что на 19:59 5 ноября стоимость биткоина составляла 15,150 долларов, чего рынок не видел с 9 января 2018 года.
Биткоин пробил 15 тыс на фоне оптимизма рынков и падения индекса доллара. Скорость роста, конечно, впечатляет, но покупать на текущих уровнях я бы не советовал. В случае коррекции на рынках акций биткоин тоже должен упасть, а уровни поддержки остались существенно ниже.
Отметим, что за 2020 год уровень роста стоимости биткоина составил более 60%.