Биткоин установил новый рекорд стоимости с января 2018 года

Биткоин пробил 15 тыс на фоне оптимизма рынков и падения индекса доллара. Скорость роста, конечно, впечатляет, но покупать на текущих уровнях я бы не советовал. В случае коррекции на рынках акций биткоин тоже должен упасть, а уровни поддержки остались существенно ниже.

Мансур Гусейнов Независимый эксперт