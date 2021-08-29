Биткоин узаконили на Кубе

Так, согласно опубликованным телеканалом Euronews данным, центральный банк страны ввел официальное разрешение на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг на острове. В скором времени представители ведомства должны разметить детальные правила обращения с цифровыми деньгами.

Сообщается, что резолюция о криптовалютах начнет работать уже в сентябре, а именно 15 числа. Последняя направлена на регулирование эксплуатации “виртуальных активов в коммерческих операциях”.

По данным источников, узаконить биткоин на Кубе решили ввиду политики бывшего президента США Дональда Трампа. В частности, он ужесточил правила эмбарго, в связи с чем пользоваться долларами стали сложнее.