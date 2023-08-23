Биткоину предсказали рост на 1250% и стоимость, сравнимую с золотом

Объясняется это традиционным ростом рыночной цены биткоина за счёт сокращения объёма активов и уменьшения вознаграждения майнеров на фоне сокращения предложения на биржах. Эти меры могут создать основу для беспрецедентного роста цен, даже с опережением предыдущих циклов.

Предполагаемый рост составит 1250% по сравнению с текущей ценой. Аналитики отмечают, что халвинг всегда стимулировал бычий рост биткоина — резкий рост стоимости.

По прогнозам Blockware Solutions, благодаря халвингу криптодобытчики заработают порядка $2 млрд, цена за 1 BTC может составить вплоть до $420 тысяч. В перспективе прогнозируется рыночная капитализация биткоина на уровне $12 трлн. Как сообщают эксперты, это сумма сравнивая с капитализацией золота.

«Предполагая, что на дату сокращения вдвое цена составит $35000, вершина цикла в 400000 долларов сломает тенденцию снижения доходности; разумное ожидание из-за шока предложения, вызванного халвингом и увеличения дефицита ликвидности BTC на биржах», — уточняется в исследовании.