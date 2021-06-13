Биткоины начнут майнить с помощью вулкана

Президент Сальвадора Найиб Букеле поручил запустить процесс добычи биткоинов при помощи вулканов. Обуздать «дешевую, стопроцентно чистую и возобновляемую энергию» должен будет глава государственной энергетической госкомпании LaGeo Майнору Гилу.

Ожидается, что в стране будет создан полноценный майнинг-центр, пишет ТН. При этом выбор LaGeo в этом вопросе был не случаен — компания известна использование геотермальных источников для производства экологически чистой электроэнергии.

Что интересно, инженеры уже подготовили новую скважину, которая обеспечит выработку 95 мегаватт. Об этом заявил президент страны Букеле.