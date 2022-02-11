Благодаря COVID-19 человечество досрочно перейдёт к реальным нанотехнологиям и роботам

По словам специалиста, заключительную фазу кибернетической революции прогнозировали на 2030-2040 годы, но из-за пандемии коронавируса этот процесс значительно ускорился. И сейчас этот скачок в новое «будущее» прогнозируют на 2028 год.

Как отмечается, в завершение киберреволюции главными направлениями станут робототехника, аддитивные, когнитивные и информационные технологии, био- и нанотехнологии, медицина. На этом основании сформируются МАНБРИК-технологии — сложная систему саморегулируемого производства.