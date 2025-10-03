Зубы детей — центральный резец, боковой резец и клык — имели искусно вырезанные полости, в которые вставляли драгоценные камни, чаще всего нефрит, обсидиан или пирит. Для фиксации использовали органический цемент. Ранее считалось, что такие процедуры проводили только взрослым, начиная с подросткового возраста. Новые данные показывают, что даже дети 8−10 лет подвергались сложным стоматологическим манипуляциям.

Процесс был непростым и проводился без современных инструментов.