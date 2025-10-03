Блестящие зубы были модой ещё у майя — задолго до рэпаУникальная находка раскрывает секреты прошлого
Зубы детей — центральный резец, боковой резец и клык — имели искусно вырезанные полости, в которые вставляли драгоценные камни, чаще всего нефрит, обсидиан или пирит. Для фиксации использовали органический цемент. Ранее считалось, что такие процедуры проводили только взрослым, начиная с подросткового возраста. Новые данные показывают, что даже дети 8−10 лет подвергались сложным стоматологическим манипуляциям.
Процесс был непростым и проводился без современных инструментов.
Очевидно, что манипуляции проводились без какой-либо анестезии, бормашин тоже, конечно, не было, то есть отверстие для камня в зубе проделывали примитивными инструментами. Как фиксировали украшение? Органическим цементом.
Мастера майя использовали каменные орудия, чтобы создать полости в зубах, куда помещали камни, придавая улыбке уникальный вид.
Традиция украшать зубы была распространена не только у майя. В других культурах тоже существовали свои способы выделять улыбку. Например, перуанцы использовали драгоценные камни, филиппинцы покрывали зубы золотыми пластинами, а ацтеки и японские самураи красили зубы в чёрный цвет. Эти обычаи показывают, как разные народы стремились к индивидуальности через внешний вид.
Современные тренды, такие как грилзы, наращивание или роспись зубов, уходят корнями в эти древние традиции.
Можно смело сказать, что сегодняшние тренды на подпиливание или наращивание зубов, установку грилзов, роспись или даже татуировки — только классика жанра, заложенная древними стоматологами тысячелетиями до.
