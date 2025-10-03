Наука и технологии
Опубликовано 03 октября 2025, 17:10
2 мин.

Блестящие зубы были модой ещё у майя — задолго до рэпа

Уникальная находка раскрывает секреты прошлого
Недавно учёные обнаружили, что древние майя украшали зубы не только взрослым, но и детям. Археологи нашли три зуба с нефритовыми вставками, принадлежавшие детям 8−10 лет, в коллекции доиспанских скелетов Музея Пополь-Вух в Гватемале. Это открытие меняет представление о традициях майя. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, что такие находки помогают лучше понять древние стоматологические практики.
Зубы детей — центральный резец, боковой резец и клык — имели искусно вырезанные полости, в которые вставляли драгоценные камни, чаще всего нефрит, обсидиан или пирит. Для фиксации использовали органический цемент. Ранее считалось, что такие процедуры проводили только взрослым, начиная с подросткового возраста. Новые данные показывают, что даже дети 8−10 лет подвергались сложным стоматологическим манипуляциям.

Процесс был непростым и проводился без современных инструментов.

Очевидно, что манипуляции проводились без какой-либо анестезии, бормашин тоже, конечно, не было, то есть отверстие для камня в зубе проделывали примитивными инструментами. Как фиксировали украшение? Органическим цементом.

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день»

Мастера майя использовали каменные орудия, чтобы создать полости в зубах, куда помещали камни, придавая улыбке уникальный вид.

Традиция украшать зубы была распространена не только у майя. В других культурах тоже существовали свои способы выделять улыбку. Например, перуанцы использовали драгоценные камни, филиппинцы покрывали зубы золотыми пластинами, а ацтеки и японские самураи красили зубы в чёрный цвет. Эти обычаи показывают, как разные народы стремились к индивидуальности через внешний вид.

Современные тренды, такие как грилзы, наращивание или роспись зубов, уходят корнями в эти древние традиции.

Можно смело сказать, что сегодняшние тренды на подпиливание или наращивание зубов, установку грилзов, роспись или даже татуировки — только классика жанра, заложенная древними стоматологами тысячелетиями до.

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день»

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.