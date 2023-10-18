Авторы статьи пришли к выводу, что GPT-4 может легче, чем другие LLM, генерировать токсичный и предвзятый текст, особенно при использовании определённых запросов.

Это может произойти из-за того, что GPT-4 более точно следует инструкциям, даже если они вводят её в заблуждение.

Исследователи обнаружили, что данная модель может генерировать более токсичный текст, чем GPT-3.5, при использовании определённых запросов. Кроме того, GPT-4 может раскрывать частную, конфиденциальную информацию, такую как адреса электронной почты.

Все LLM могут раскрывать информацию из данных, на которых они обучены, но GPT-4 оказался более уязвимым в этом плане.