Блогер Артемий Лебедев стал директором по дизайну во ВКонтакте

Его новая роль предполагает улучшение пользовательского опыта, а также формирование общего видения дизайна продуктов социальной платформы.

В своей новой должности Лебедев будет управлять продуктовым видением ВКонтакте, разрабатывать принципы и подходы к созданию пользовательских интерфейсов. Он прокомментировал своё назначение достаточно ёмко, словом: «Кайф!».

За почти 30 лет деятельности, «Студия Артемия Лебедева» реализовала более 5 тыс проектов с крупными брендами и общественными организациями. Этот опыт, безусловно, пригодится Лебедеву в новой роли.

Напомним, что ранее ВКонтакте также объявила о назначении нового технического директора — Сергея Ляджина, который будет формировать технологическую стратегию компании.