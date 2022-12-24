Блогер «Гоблин» Пучков объяснил, почему в кинотеатрах РФ смотрят пиратскую копию нового «Аватара»По его мнению, американцы сами нас вынудили
Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал прокат фильма «Аватар: Путь воды», который начался в кинотеатрах Москвы и других крупных городов.
Фото: Pluggedin.ru
Причём неофициальный показ стартовал несмотря на санкции, а правообладатель отказался привозить картину в Россию как раз из-за этих ограничений. По мнению Пучкова, американская сторона сама вынудила Россию запустить пиратский, по сути, фильм в прокат.
Могу сказать, что все пираты обитают в США. Они воруют американское кино, а после чего вываливают в Сеть. Это у них проходит в рамках борьбы за свободное распространение информации, им плевать, сколько миллионов долларов вложили в создание фильма. Потом это скачивают наши и показывают в кино. Раньше у нас с этим боролись, но после введения санкций перестали. Является ли это нарушением авторских прав? Да, является. Но, если американцы не хотят восстанавливать отношения и показывать у нас фильмы легально, то и ладно, тогда посмотрим вот так.