Блогер «Гоблин» Пучков объяснил, почему в кинотеатрах РФ смотрят пиратскую копию нового «Аватара»

Могу сказать, что все пираты обитают в США. Они воруют американское кино, а после чего вываливают в Сеть. Это у них проходит в рамках борьбы за свободное распространение информации, им плевать, сколько миллионов долларов вложили в создание фильма. Потом это скачивают наши и показывают в кино. Раньше у нас с этим боролись, но после введения санкций перестали. Является ли это нарушением авторских прав? Да, является. Но, если американцы не хотят восстанавливать отношения и показывать у нас фильмы легально, то и ладно, тогда посмотрим вот так.



