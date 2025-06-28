Блогер отдал обувь Красному Кресту и отследил: они оказались в секонд-хенде

Как впоследствии оказалось, кроссовки появились в секонд-хенде в Боснии и Герцеговине после нескольких пересечений границы. Блогер связался с магазином и выяснил: по словам продавца, кроссовки были привезены её начальником из Германии.

Тогда пользователь задумался, является ли попадание пожертвованной обуви в другую страну мошенничеством. Как отмечает портал 9to5Mac, появление подаренной Красному Кресту обуви и других вещей в разных странах является частью процесса передачи в дар уже по линии организации, и это не мошенничество.

Немецкий веб-сайт Красного Креста описывает процесс сортировки одежды и переработки. Одним из способов финансирования работы Красного Креста является продажа пожертвованных вещей разным компаниям, а деньги идут на выполнение уставных задач.

«В Германии у нас около 18 000 контейнеров для использованной одежды. (…) После этого используются две разные модели переработки. В «модели склада одежды» одежда сортируется Немецким Красным Крестом (DRK), и подходящие вещи распределяются по нашим складам и комиссионным магазинам. Излишки продаются компании по переработке. В «модели переработки» всё содержимое контейнера продаётся компании. Полученные от этого средства Красный Крест направляет на выполнение наших уставных задач», — отмечают обозреватели.