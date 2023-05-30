Блогер питался только в McDonald's больше трёх месяцев и похудел на 25 кг

В начале эксперимента, в феврале 2023 года, мужчина весил 108 кг. Он решил доказать себе и другим, что ключевым фактором для похудения является не содержание пищи, а её количество.

Поэтому вместо того, чтобы съедать полные порции, он делил их пополам. Кроме того, вместо газированных напитков предпочитал пить воду.

В меню Кевина часто встречались яблочные фриттеры, роллы с сосисками, яйцами, сыром и перцем, буррито, бургеры и картофель фри. Он употреблял одну порцию буррито сразу, а вторую оставлял на обед, а фриттеры делал на два приёма пищи.

По завершении 100 дней эксперимента, Кевин смог избавиться от 25 кг лишнего веса. Он отметил, что избыточный жир исчез с живота, рук, лица и шеи. Кроме того, медицинские исследования показали существенное снижение уровня холестерина в его крови.