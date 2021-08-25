Блогер слил всю информацию о Mi Mix 4 до анонса и публично извинился перед Xiaomi

Наука и технологии
Сегодня в 11:27
Блогер слил всю информацию о Mi Mix 4 до анонса и публично извинился перед XiaomiЗаплатил ли он за утечку штраф — пока неизвестно
Инсайдер под ником Jiuzhoujun Technology Studio незадолго до анонса флагманского Mi Mix 4 слил в сеть документ на 29 страниц, в котором устройство было полностью рассекречено.
Китайский производитель обратил на это внимание, что впоследствии привело к извинениям инсайдера. Извинился информатор публично на своей странице в социальной сети Weibo. В частности, он опубликовал открытое письмо, в котором попросил прощение как у самой компании, так и у ее главы. Помимо прочего извинился он и перед пользователями и фанатами продукции.
“Мы глубоко осознаём серьёзность допущенных ошибок и хотим искренне извиниться перед Xiaomi, господином Лей Цзюнем и поклонниками Xiaomi. Я, Чжан Мэнлун, несу неизбежную ответственность за мою команду по этому инциденту”, — раскаялся инсайдер.
Информация о том, вменяли ли блогеру за это штраф — не раскрывается.