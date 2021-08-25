Блогер слил всю информацию о Mi Mix 4 до анонса и публично извинился перед Xiaomi

“Мы глубоко осознаём серьёзность допущенных ошибок и хотим искренне извиниться перед Xiaomi, господином Лей Цзюнем и поклонниками Xiaomi. Я, Чжан Мэнлун, несу неизбежную ответственность за мою команду по этому инциденту”, — раскаялся инсайдер.

Информация о том, вменяли ли блогеру за это штраф — не раскрывается.