Наука и технологии
07:03, 27 марта 2023
1 мин.

Блогер создал настоящий пуленепробиваемый костюм из фильма «Джон Уик»

Военным такое изобретение явно понравится

Инженер Джеймс Хобсон недавно продемонстрировал на своём YouTube-канале Hacksmith Industries реальный пуленепробиваемый костюм, вдохновлённый одеждой, показанной во втором фильме «Джон Уик».

Блогер создал настоящий пуленепробиваемый костюм из фильма «Джон Уик»

Фото: Википедия

Костюм, изготовленный из 20 слоев кевлара и специального вида тонкого прочного пластика, способно выдержать выстрелы из пули калибра .357 Magnum.

Проект, который занял 1,5 года и обошёлся во впечатляющие 96 000 долларов, демонстрирует потенциал создания передовых средств защиты для различных областей применения.

Блогер создал настоящий пуленепробиваемый костюм из фильма «Джон Уик»

TechEBlog

Дизайн и характеристики костюма привлекли значительное внимание, зрители проявили интерес к технологии и потенциальному применению в таких областях, как правоохранительные органы, безопасность и военные.

Напомним, что ранее автор этого же канала создали первый в мире по-настоящему рабочий световой меч.

Источник:TechTBLog
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