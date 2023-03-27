Блогер создал настоящий пуленепробиваемый костюм из фильма «Джон Уик»

Дизайн и характеристики костюма привлекли значительное внимание, зрители проявили интерес к технологии и потенциальному применению в таких областях, как правоохранительные органы, безопасность и военные.

Напомним, что ранее автор этого же канала создали первый в мире по-настоящему рабочий световой меч.