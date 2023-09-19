Блогер уличил российского производителя LightCom в махинации с процессорами в мониторе из «отечественных» компонентов

Эта компания выпускает мониторы, которые, как утверждается, полностью собраны из российских компонентов. Однако Горшенин обнаружил, что внутри монитора модели V-MAX ПЦВТ.852859.300 находится тайваньский чип RTD2525AR от Realtek, который фактически управляет всем устройством.

Монитор получил 140 баллов в системе Минпромторга, оценивающей уровень локализации вычислительной техники.

Столь высокий балл был присвоен благодаря «отечественному» микроконтроллеру К1986ВЕ92QI от зеленоградской компании Миландра. Однако, как выяснилось, этот чип лишь подаёт питание и не участвует в основных функциях монитора.

Как отметил блогер, в законе сказано, что баллы присуждаются за использование российского чипа. «И он используется. Обязательно ли применение чипа в схемотехнике? Нет. Можно ли припаять бракованный чип, а его функции будет выполнять проволочка? Можно, и на работу это никак не повлияет. Зато ты набрал баллы и избавился от бракованных чипов», — Максим Горшенин.

Что интересно, когда блогер попросил компанию LightCom прокомментировать ситуацию, представители отказались и предложили изучить информацию на официальном сайте.