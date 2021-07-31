Блогер упал с горы в Альпах и разбился насмерть во время записи видео

Как отмечается, блогер поскользнулся во время съёмки для своего канала и упал с высоты 200 метров. Это произошло в итальянских Альпах. Также сказано, что оперативно прибыл спасательный вертолёт, но спасти молодого человека не удалось.

Его семья подтвердила его смерть, а множество поклонников выразили благодарность за творчество и скорбь в связи с безвременной кончиной. Один из них написал такие слова: «Пожалуйста, будьте осторожны, снимая рискованные видео. Оно того не стоит».