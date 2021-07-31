Блогер упал с горы в Альпах и разбился насмерть во время записи видео

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Вчера в 22:24
Блогер упал с горы в Альпах и разбился насмерть во время записи видеоПоклонники отметили, что слава не стоит жизни
Как стало известно, на днях погиб датский ютубер, а также звезда Instagram Альберт Дирлунд. Как сообщает портал Бизнес Инсайдер, Альберту было всего 22 года. Он был известен многими клипами, комедийными скетчами, а также снимался в известном фильме «Команда Альберта».
Как отмечается, блогер поскользнулся во время съёмки для своего канала и упал с высоты 200 метров. Это произошло в итальянских Альпах. Также сказано, что оперативно прибыл спасательный вертолёт, но спасти молодого человека не удалось.
Его семья подтвердила его смерть, а множество поклонников выразили благодарность за творчество и скорбь в связи с безвременной кончиной. Один из них написал такие слова: «Пожалуйста, будьте осторожны, снимая рискованные видео. Оно того не стоит».