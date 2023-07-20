Блогера Wylsacom заподозрили в неуплате налогов

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Mash, и в ближайшее время блогера может ожидать проверка со стороны Федеральной налоговой службы России.

По информации канала, специалисты направятся для изучения финансовой документации блогера, и в случае выявления нарушений, материалы будут переданы в МВД. Однако сам Wylsacom заверяет, что он оформляет все документы в соответствии с законом, и проверки проводятся регулярно.

Отметим, что блогер пользуется огромной популярностью благодаря своим обзорам и мнением о последних гаджетах. Его YouTube-канал насчитывает более 10 млн подписчиков, а в 2020 году его включили в список самых успешных российских звёзд до 40 лет по версии Forbes.

Что интересно, подобные проверки на предмет неуплаты налогов актуальны и для других известных личностей, в том числе для Елены Блиновской, чьи проекты также находятся под вниманием специалистов.

Ей, к слову, может грозить до 10 лет тюрьмы по соответствующей статье в случае подтверждения подозрений.