Блогерам китайской соцсети Weibo порекомендовали не говорить об экономике

Об этом рассказал один из блогеров, который специализируется на экономике и финансах, у него 76 тысяч подписчиков. Он рассказал, что соцсеть прислала ему уведомление о необходимости проходить мимо новостей о финансах и экономике, тем более с критикой ситуации. И он просто опубликовал видео об американском бейсболе.

Другой блогер с 16 тысячами подписчиков опубликовал отдельное уведомление с просьбой к блогерам «избегать пересечения красных линий», особенно в вопросах экономики либо финансов.