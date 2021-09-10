Блогерша-миллионник сравнила российскую и американскую медицины

По словам Маркиной, в Соединённых Штатах слишком высокая цена за оказание медицинских услуг. Этой «болью» она поделилась в YouTube-шоу Надежды Стрелец, передаёт Lenta.ru. Вместе с тем блогерша отметила, что американская медицина не так хороша, как её расхваливают.

Одним из главных минусов она назвала то, что практически за всё необходимой платить.