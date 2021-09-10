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Блогерша-миллионник сравнила российскую и американскую медицины

Оказалось, что у отечественной системы есть свои преимущества
Российская Instagram-блогерша Александра Маркина рассказала о том, как проходили её роды в США. Во время этого разговора, она также сравнила американскую и российскую медицины.
Блогерша-миллионник сравнила российскую и американскую медицины

По словам Маркиной, в Соединённых Штатах слишком высокая цена за оказание медицинских услуг. Этой «болью» она поделилась в YouTube-шоу Надежды Стрелец, передаёт Lenta.ru. Вместе с тем блогерша отметила, что американская медицина не так хороша, как её расхваливают.

Одним из главных минусов она назвала то, что практически за всё необходимой платить.

Каждый твой вздох ты должен оплачивать, если у тебя нет страховки <...> И качества они (медицинские услуги — прим. редакции) далеко не самого лучшего.

Александра Маркина
Instagram-блогерша

По мнению Маркиной, если бы она рожала в России, то ей бы не пришлось отдать так много денег. Также она заявила, что ей, возможно, попались бы куда более квалифицированные врачи. И они, в отличие от американских коллег, не занесли бы инфекцию при родах.