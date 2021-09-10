Блогерша-миллионник сравнила российскую и американскую медицины

Блогерша-миллионник сравнила российскую и американскую медициныОказалось, что у отечественной системы есть свои преимущества
По словам Маркиной, в Соединённых Штатах слишком высокая цена за оказание медицинских услуг. Этой «болью» она поделилась в YouTube-шоу Надежды Стрелец, передаёт Lenta.ru. Вместе с тем блогерша отметила, что американская медицина не так хороша, как её расхваливают.
Одним из главных минусов она назвала то, что практически за всё необходимой платить.
Каждый твой вздох ты должен оплачивать, если у тебя нет страховки <...> И качества они (медицинские услуги — прим. редакции) далеко не самого лучшего.
По мнению Маркиной, если бы она рожала в России, то ей бы не пришлось отдать так много денег. Также она заявила, что ей, возможно, попались бы куда более квалифицированные врачи. И они, в отличие от американских коллег, не занесли бы инфекцию при родах.