Блогерша показала бесплатную замену дорогому фену Dyson

Наука и технологии
Сегодня в 07:11
1 мин.
Блогерша показала бесплатную замену дорогому фену DysonЧеловеческая смекалка не знает границ
Фен Dyson известен своей мощностью и продвинутыми возможностями по укладке. Последнюю «особенность» дорогого устройства научилась совершенно бесплатно повторять TikTok-блогерша.
Девушка под ником mypawfectfamily опубликовала ряд видеороликов, на которых показала, как с помощью обычной футболки и пары резинок можно повторить эффект фена Dyson стоимостью 36 тыс рублей.
Оказалось, что достаточно свернуть предмет гардероба «в трубочку» и закрепить его в таком положении при помощи резинок. Затем нужно обмотать волосы вокруг свёрнутой футболки особым образом и лечь в таком виде спать.
По итогу, с утра волосы будут уложены так, словно для этого была использована дорогая околопрофессиональная техника. Они будут волнистыми и пышными.
На момент написания материала у оригинального ролика уже более 100 тыс лайков.
Источник: The Sun