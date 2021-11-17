Блогерша показала бесплатную замену дорогому фену Dyson

Девушка под ником mypawfectfamily опубликовала ряд видеороликов, на которых показала, как с помощью обычной футболки и пары резинок можно повторить эффект фена Dyson стоимостью 36 тыс рублей.

Оказалось, что достаточно свернуть предмет гардероба «в трубочку» и закрепить его в таком положении при помощи резинок. Затем нужно обмотать волосы вокруг свёрнутой футболки особым образом и лечь в таком виде спать.