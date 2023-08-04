Блок-комнаты от роботов: в России разработали новую технологию строительства зданий

Исследователи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию роботизированного блочного строительства зданий.

Изготовление блоков происходит непосредственно на строительной площадке с помощью монтируемой мобильной установки, а не на заводах железобетонных изделий, подчеркнул один из разработчиков Андрей Овчинников. По его словам, при изготовлении блок-комнат задействованы роботизированные комплексы, а человек будет ставить им задачу и получать результат.

Новая технология позволит производить сборно-монолитную комнату размером четыре на шесть метров. В зависимости от проекта можно менять конфигурацию, передвигать стены, менять их толщину. Технология, отмечает специалист, позволяет строить здания до 100 метров ниже уровня поверхности — приблизительно 25 подземных этажей — и до 150 метров над землей (приблизительно 50 этажей).

Овчинников подчеркивает, что новый метод значительно удешевит себестоимость строительства: если сейчас в Челябинской области средняя цена квадратного метра в 16-этажном панельном доме составляет 38 тысяч рублей, то дом, собранный из блок-комнат обойдется в 24 тысячи рублей за квадратный метр.