Блокчейн TON вышел из строя на 6 часов из-за всплеска торгов мемкоина DOGS

TON перестал производить новые блоки, вызывая проблемы на биржах Binance и Bybit, которые временно приостановили операции с сетью из-за потери консенсуса — технической гарантии, что все узлы в сети согласованы по поводу текущего состояния реестра, что помогает предотвратить мошенничество и двойное расходование средств. Согласно отчётам криптобирж, на которые ссылается портал The Block, проблема возникла из-за аномальной нагрузки и неспособности валидаторов очистить базу данных от старых транзакций, что привело к серии багов.

Причиной перегрузки сети, из-за чего многие валидаторы временно потеряли консенсус, считается всплеск активности торгов мемкоина DOGS, несмотря на проблемы актива.

На момент написания материала TON начал восстанавливаться после сбоя.