Блокировка атмосферы оказалась причиной потепления в Арктике

Опубликовано 04 июня 2024, 08:15
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Блокировка атмосферы оказалась причиной потепления в АрктикеБыли изучены данные за последние 2000 лет
Группа ученых из Массачусетского университета под руководством Франсуа Лапуанта использовала данные о климате за последние 2000 лет, компьютерное моделирование и исследования озерных отложений и колец деревьев, чтобы выяснить, что малоизученное явление, известное как «атмосферная блокировка», давно оказывает влияние на колебания температуры в Арктике.
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Согласно исследованию, в условиях изменения климата атмосферная блокировка будет способствовать все более экстремальным погодным явлениям. Ученые сосредоточились на архипелаге Шпицберген, на краю Арктического океана, и опубликовали результаты в Nature Communications.
Ученые обратились к озерным осадкам озера Линнэ (Шпицберген), чтобы восстановить условия последних 2000 лет. Специальные приборы, установленные в озере с 2012 года, позволили отследить вливание осадков и выявить связь между сильными дождями и атмосферной блокировкой.
Исследователи обнаружили, что крупные дожди и потепления в прошлом связаны с атмосферной блокировкой в Скандинавии и Уральских горах, что приводит к перемещению теплого и влажного воздуха в Арктику.