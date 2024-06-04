Блокировка атмосферы оказалась причиной потепления в Арктике

Согласно исследованию, в условиях изменения климата атмосферная блокировка будет способствовать все более экстремальным погодным явлениям. Ученые сосредоточились на архипелаге Шпицберген, на краю Арктического океана, и опубликовали результаты в Nature Communications.

Ученые обратились к озерным осадкам озера Линнэ (Шпицберген), чтобы восстановить условия последних 2000 лет. Специальные приборы, установленные в озере с 2012 года, позволили отследить вливание осадков и выявить связь между сильными дождями и атмосферной блокировкой.

Исследователи обнаружили, что крупные дожди и потепления в прошлом связаны с атмосферной блокировкой в Скандинавии и Уральских горах, что приводит к перемещению теплого и влажного воздуха в Арктику.