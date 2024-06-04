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Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2024, 08:15
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Блокировка атмосферы оказалась причиной потепления в Арктике

Были изучены данные за последние 2000 лет
Группа ученых из Массачусетского университета под руководством Франсуа Лапуанта использовала данные о климате за последние 2000 лет, компьютерное моделирование и исследования озерных отложений и колец деревьев, чтобы выяснить, что малоизученное явление, известное как «атмосферная блокировка», давно оказывает влияние на колебания температуры в Арктике.
Блокировка атмосферы оказалась причиной потепления в Арктике

© Ferra.ru

Согласно исследованию, в условиях изменения климата атмосферная блокировка будет способствовать все более экстремальным погодным явлениям. Ученые сосредоточились на архипелаге Шпицберген, на краю Арктического океана, и опубликовали результаты в Nature Communications.

Ученые обратились к озерным осадкам озера Линнэ (Шпицберген), чтобы восстановить условия последних 2000 лет. Специальные приборы, установленные в озере с 2012 года, позволили отследить вливание осадков и выявить связь между сильными дождями и атмосферной блокировкой.

Исследователи обнаружили, что крупные дожди и потепления в прошлом связаны с атмосферной блокировкой в Скандинавии и Уральских горах, что приводит к перемещению теплого и влажного воздуха в Арктику.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#экология
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#природа
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#Глобальное потепление