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Блокировками российских сайтов без суда займётся ещё и ФСБ

Они смогут блокировать сайты быстрее Роскомнадзора

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ теперь сможет инициировать разделегирование доменов сайтов, если решит, что те нарушают закон. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Центр вошел в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф. Соглашение было подписано 30 июля. Новый статус даёт НКЦКИ возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.

Директор КЦ РФ Андрей Воробьев пояснил: «НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов. Многолетняя экспертиза и опыт НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным».

Как отмечает «Коммерсантъ», мера по разделегированию не закреплена в российском законодательстве. Она отличается от блокировки сайтов через судебное решение и Роскомнадзор и при этом позволяет значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу.

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