Блокировками российских сайтов без суда займётся ещё и ФСБ

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ теперь сможет инициировать разделегирование доменов сайтов, если решит, что те нарушают закон. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Центр вошел в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф. Соглашение было подписано 30 июля. Новый статус даёт НКЦКИ возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.

Директор КЦ РФ Андрей Воробьев пояснил: «НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов. Многолетняя экспертиза и опыт НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным».

Как отмечает «Коммерсантъ», мера по разделегированию не закреплена в российском законодательстве. Она отличается от блокировки сайтов через судебное решение и Роскомнадзор и при этом позволяет значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу.