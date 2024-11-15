Blue Origin наконец собрала ракету New Glen после долгих задержек

Первоначально запуск ракеты New Glenn планировался на 2020 год, но из-за многочисленных задержек, связанных с разработкой двигателей, он был отложен. Новая ракета должна стать важной вехой для компании, так как её возможности позволяют доставлять грузы массой до 45 тонн на низкую околоземную орбиту и 13 тонн на геостационарную орбиту.

Для своего первого полета ракета New Glenn будет нести платформу Blue Ring, предназначенную для поддержки космических операций. Запуск ракеты состоится в рамках миссии DarkSky-1, спонсируемой Пентагоном.

Компания планировала использовать New Glenn для миссии NASA, но космическое агентство отказалось от его использования для первого полета, опасаясь, что запуск может быть снова отложен. Вместо этого ракета возьмет на борт технологию Blue Ring.

В ближайшее время Blue Origin проведет тест — статическое огневое испытание всей ракеты, при котором будут зажжены все её двигатели. Если тест пройдет успешно, ракета будет готова к первому полету, который состоится уже в ноябре.