Blue Origin перенесла запуск ракеты New Glenn для первой миссии NASA

Миссия предполагала отправку двух космических аппаратов, созданных Rocket Lab, на траекторию к Марсу. Новая дата старта пока не определена. В компании заявили, что рассматривают возможные варианты переноса в зависимости от графика и условий.

Дополнительные сложности создает временное ограничение на коммерческие космические запуски в США. Федеральное управление гражданской авиации ввело соответствующие меры из-за приостановки работы правительства. Это затронуло и резервное окно запуска New Glenn.