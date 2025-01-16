Blue Origin запустила ракету-носитель New Glenn — конкурента Starship от SpaceX

В ходе полёта New Glenn должна была разделиться на две ступни, что и успешно было выполнено. При этом основная цель запуска — посадка первой ступени на плавучую платформу в Атлантическом океане и выведение второй ступени на орбиту.

Вторая ступень была выведена на орбиту с прототипом космического аппарата Blue Ring, который был прикреплён к ракете на протяжении всего шестичасового полёта. С первой ступенью при приближении к месту посадки пропала связь, и её признали потерянной.