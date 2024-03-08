Blue Origin запустит лунный посадочный модуль в 2025 году

Посадочный модуль Mark 1 представляет собой грузовой аппарат, служащий демонстрацией технологий. Компания представила его макет в октябре и заявила тогда, что планирует запустить свой первый посадочный модуль Mark 1, обозначенный как MK1-SN001, в «миссии-исследователе» для тестирования ключевых технологий, таких как двигатель BE-7.

Планируется провести по крайней мере два полета лунного модуля Moon Mark 1 в ходе работы над модулем Mark 2, предназначенным для перевозки людей. Компания выиграла контракт NASA на сумму 3,4 миллиарда долларов в мае 2023 года на разработку этого модуля в рамках программы Human Landing System (HLS), который будет использоваться в миссии Artemis 5 к концу десятилетия. Перед этой миссией планируется беспилотная демонстрация посадочного модуля Mark 2.