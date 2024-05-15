Blue Origin запустит суборбитальный корабль с экипажем из 6 человек на борту

Опубликовано 15 мая 2024, 02:24
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Blue Origin запустит суборбитальный корабль с экипажем из 6 человек на бортуЭто седьмая пилотируемая миссия
Космическая компания Blue Origin, принадлежащая владельцу Amazon Джеффу Безосу, объявила о старте седьмой пилотируемой миссии с экипажем из шести человек.
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С 2022 года это первый пилотируемый запуск корабля New Shepard. Запуск состоится 19 мая в 8:30, или в 16:30 мск.
«Blue Origin объявляет, что её седьмая пилотируемая миссия стартует в воскресенье 19 мая», — сказано в заявлении Blue Origin.