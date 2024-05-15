Blue Origin запустит суборбитальный корабль с экипажем из 6 человек на борту

С 2022 года это первый пилотируемый запуск корабля New Shepard. Запуск состоится 19 мая в 8:30, или в 16:30 мск.

«Blue Origin объявляет, что её седьмая пилотируемая миссия стартует в воскресенье 19 мая», — сказано в заявлении Blue Origin.