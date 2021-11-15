Bluetooth-колонки научились следить за передвижениями людей с помощью ультразвука

Колонку обучили выявлять движения посредством ультразвуковой технологии, способной распознавать людей в дома пользователя. Делается это для того, чтобы автоматически включать или выключать другие подключенные устройства, в числе которых “умный” свет или вентиляторы.

Источники говорят о том, что Amazon Echo Dot производит неслышимую ультразвуковую волну, отражая тем самым объекты. Далее микрофон колонки фиксирует отраженные волны, выявляя таким образом движения в комнате.

Включить функцию можно на устройствах Echo и Echo Dot четвертого поколения с помощью фирменного голосового помощника Alexa. Отмечается, что Echo Dot - не единственный гаджет Amazon, получивший эту опцию. Следить за передвижениями людей с помощью ультразвука способны и устройства Echo Show.