Bluetooth впервые в истории научились использовать для слежки за смартфонами

В рамках исследования эксперты идентифицировали и отследили пользователя смартфона, используя данный сигнал. Более того, в дальнейшем им удалось продемонстрировать работу созданного ими метода.

По словам исследователей, их технология позволяет определить почти 50% уникальных устройств.

В основу способа лёг тот факт, что абсолютно каждое беспроводное устройство имеет небольшие уникальные аппаратные дефекты. И именно несовершенства оборудования приводят к уникальным искажениям сигнала, которые в дальнейшем можно использовать в качестве «отпечатков пальцев» смартфона.

Сообщается, что созданный учёными алгоритм использует два параметра сигнала: смещение несущей частоты и смещение I/Q сигнала.

На данный момент специалисты активно заняты созданием технологии, которая займётся сокрытием «отпечатков пальцев» Bluetooth. Для этого планируется использовать цифровую обработку сигнала в прошивке устройств.