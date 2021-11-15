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БМПТ "Терминатор" оснастят средствами уничтожения дронов

На основе технологии дистанционного подрыва
Боевая машина поддержки танков сможет бороться и с дронами. Для этого «Терминаторы» оснастят особыми боеприпасами, которые функцию дистанционного подрыва, повышающую их эффективность.
БМПТ "Терминатор" оснастят средствами уничтожения дронов

Созданные на базе танков БМПТ оснащаются пушками, гранатомётами, управляемыми ракетами и пулеметом, что позволяет, по заявлению разработчиков, заменять одним «Терминатором-2» сразу 6 БМП и 40 солдат. А после создания для них новых боеприпасов БМПТ смогут уничтожать и дроны.

Общемировой тенденцией развития малокалиберного артиллерийского и гранатометного вооружения сегодня является создание боеприпасов, оснащенных комплексами дистанционного подрыва, благодаря которым значительно повышается эффективность поражения малоразмерных наземных и воздушных целей ... Нами завершена отработка комплекса управляемого дистанционного подрыва ... Данный комплекс прошел этап предварительных испытаний и передан на государственные испытания

Олег Чижевский
Генеральный конструктор НПО «Прибор»

В конце 2020 года пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что партия из восьми боевых машин поддержки танков «Терминатор» поступила на опытную эксплуатацию в танковую дивизию ЦВО, дислоцированную в Челябинской области. Когда БМПТ оснастят новыми боеприпасами – на данный момент неизвестно.

«Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника. Боевые машины созданы на базе основного боевого танка Т-90А.

Источник: РИА новости
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