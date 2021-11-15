БМПТ "Терминатор" оснастят средствами уничтожения дронов

В конце 2020 года пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что партия из восьми боевых машин поддержки танков «Терминатор» поступила на опытную эксплуатацию в танковую дивизию ЦВО, дислоцированную в Челябинской области. Когда БМПТ оснастят новыми боеприпасами – на данный момент неизвестно.



«Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника. Боевые машины созданы на базе основного боевого танка Т-90А.