Наука и технологии
Опубликовано 21 сентября 2024, 03:00
1 мин.

BMW начнёт перерабатывать в США старые аккумуляторы от всех своих электромобилей

Этим займётся один подрядчик
Американское подразделение автомобильной корпорации BMW заключило соглашение с компанией Redwood Materials о переработке литий-ионных батарей всех своих электромобилей. Согласно этому соглашению, BMW поручит своим дилерам отправлять старые батареи на переработку в Redwood.
BMW начнёт перерабатывать в США старые аккумуляторы от всех своих электромобилей
© Tom Muller / Unsplash

Redwood Materials, основанная бывшим главным технологом Tesla Джей Би Штраубелом, будет перерабатывать отслужившие свой срок батареи в двух своих предприятиях в штатах Невада и Южная Каролина. Эти предприятия находятся недалеко от заводов BMW.

Компания не раскрывает, какие именно материалы будут перерабатываться, но ранее подрядчик перерабатывал катодные и анодные материалы, ключевые компоненты литий-ионных батарей. Redwood использует эти материалы и превращает их в высококачественные компоненты, которые затем можно использовать для производства новых батарей для электромобилей. Практически все эти материалы в итоге восстанавливаются и возвращаются в цепочку поставок.

Отмечается, что получив батареи от своих партнёров, компания Redwood начинает процесс химической переработки, в ходе которого такие элементы, как никель, кобальт и медь отделяются и рафинируются.