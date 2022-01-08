Бодипозитив назвали «рекламой ожирения»Также специалисты объяснили, почему люди толстеют
Так, например, Анжелика Дюваль считает, что одним из главных факторов наличия лишнего веса является отсутствие физической активности в жизни человека.
Мы можем дойти до одного огурца в день, но если мы при этом не повышаем свою физическую активность, мало того, что идёт набор веса, но и происходят застои в организме. За счёт движения и кровеносная система лучше работает, и лимфатическая, которая освобождает нас от всяких токсинов.
Не меньшую роль в ожирении играет и потребление большого количества углеводов, считает специалист. Поддержал её в этом вопросе и коллега Алексей Калинчев. Он также считает, что повышенный объём потребления углеводов, особенно «жидких» — это настоящее зло для нормального веса.
Вместе с тем специалист назвал бодипозитив «рекламой ожирения».
С бодипозитивом никто бороться не хочет. У нас, как и во всем мире, у 60% населения лишний вес, у 20% — ожирение.