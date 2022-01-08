Бодипозитив назвали «рекламой ожирения»

Мы можем дойти до одного огурца в день, но если мы при этом не повышаем свою физическую активность, мало того, что идёт набор веса, но и происходят застои в организме. За счёт движения и кровеносная система лучше работает, и лимфатическая, которая освобождает нас от всяких токсинов.