Boeing и Lockheed Martin призвали Трампа не менять лунную программу Artemis

Об этом в ходе панельной дискуссии о миссии Artemis 2 в рамках конференции SpaceCom заявил менеджер программы Orion корпорации Lockheed Martin Кирк Ширеман. Он рассказал, что знает о неопределённости в планах NASA, которые витают в воздухе в связи с приходом к власти новой команды.

Ширеман заявил на конференции, что текущий подход NASA по использованию космического корабля Orion и сверхтяжёлой ракеты Space Launch System (SLS), окололунной станции Gateway и посадочных модулей производства компаний Blue Origin и SpaceX, всё равно является эффективным. Однако при всех проблемах пересмотр структуры Artemis 2 приведёт к ещё большим задержкам в реализации столь сложного и амбициозного проекта.