Boeing начнет временное сокращение персонала на фоне забастовки в Сиэтле

По словам генерального директора Boeing Келли Ортберга, «выбранные сотрудники будут брать одну неделю отпуска каждые четыре недели на период забастовки.» Также руководство компании сократит свою зарплату на время забастовки.

Ранее Boeing уже объявил о приостановке набора персонала, сокращении бюджета на поездки и снижении расходов на поставщиков. Забастовка началась в пятницу, когда 33 тысячи работников в Сиэтле, представляющие Международную ассоциацию машиностроителей и работников аэрокосмической отрасли (IAM), отказались продлевать контракт.

Переговоры с участием федеральных посредников возобновились во вторник, однако IAM выразила недовольство поведением компании, обвиняя ее в неготовности к обсуждению ключевых вопросов, таких как заработная плата и пенсионные выплаты.