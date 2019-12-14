Наука и технологии
Сегодня 14:04
Boeing отказала США в разработке новой ракеты
Компания оказалась не готова
Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, а именно корпорация Boeing, опубликовали довольно неожиданное заявление. Так, представители компании решили выйти из программы США, подразумевающей разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая заменила бы Minuteman III.
Таким образом возможность пополнить арсенал американской армии достанется компании Northrop Grumman, которая на сегодняшний день является единственным претендентом на разработку новых ракет. ”Boeing разочарованы тем, что не смогли представить заявку”, - указано в официальном обращении представителей корпорации.
Сообщается, что мотивом Boeing выйти из программы, предполагающей постепенную замену всех 450 межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования Minuteman-3, послужила неготовность компании составить конкуренцию Northrop Grumman в разработке твердотопливных ракетных двигателей.