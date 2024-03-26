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Наука и технологии
Опубликовано 26 марта 2024, 20:42
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Boeing подал иск против Virgin Galactic из-за невыплаты $25 млн

И не только
Boeing и его дочерняя компания Aurora Flight Sciences подали иск против Virgin Galactic, обвинив подорожного космического предприятия в отказе выплатить более $25 млн и незаконном использовании коммерческих секретов, связанных с проектом по разработке нового самолета.

Согласно иску, поданному в суде округа Вирджиния, Boeing и Aurora заявили, что Virgin Galactic прекратила оплату работ по проектированию нового «материнского» самолета для ее суборбитальных аппаратов и удерживает конфиденциальную информацию, часть которой была получена случайно.

Virgin Galactic выбрала Aurora Flight Sciences для постройки самолета, который должен был заменить VMS Eve, используемый в настоящее время в качестве платформы для запуска своих суборбитальных космических кораблей.

Однако Boeing и Aurora утверждают, что Virgin Galactic отказалась оплатить около $ 26,4 млн за выполненные работы, а также отказывается уничтожить конфиденциальную информацию, предоставленную ими в ходе проекта.

Иск также утверждает, что Virgin Galactic отказывается уничтожить документы, содержащие технические характеристики, которые должны были быть удалены в соответствии с соглашением. Boeing и Aurora требуют компенсацию за неуплаченные счета, а также назвали суммы, которые они считают ущербом от незаконного использования коммерческих секретов.

Источник:Space News
Автор:Булат Кармак
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#деньги
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#Boeing