Boeing после череды провалов всё-таки запустила корабль Starliner с экипажем

Экипаж Starliner состоит из двух астронавтов NASA: Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. После пристыковки корабля к МКС астронавты пробудут на орбите восемь дней.

Запуск корабля состоялся на мысе Канаверал во Флориде. И если миссия завершится успешно, Boeing ждут дальнейшие проекты с NASA.