Boeing после череды провалов всё-таки запустила корабль Starliner с экипажем

Опубликовано 06 июня 2024, 23:15
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Boeing после череды провалов всё-таки запустила корабль Starliner с экипажемКорабль отправился к МКС
Компания Boeing всё-таки смогла запустить пилотируемый корабль CST-100 Starliner к МКС. Миссия, изначально запланированная на 6 мая, затем на 1 июня, и перенесенная на 5 июня, всё же была запущена.
© NASA
Экипаж Starliner состоит из двух астронавтов NASA: Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. После пристыковки корабля к МКС астронавты пробудут на орбите восемь дней.
Запуск корабля состоялся на мысе Канаверал во Флориде. И если миссия завершится успешно, Boeing ждут дальнейшие проекты с NASA.