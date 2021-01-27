Boeing повторно запустит в космос свою замену российских «Союзов»

Ожидается, что взлёт космического аппарата в сторону МКС состоится уже 25 марта, сообщается на официальном сайте американского космического агентства. При этом, в отличие от прошлого раза, Boeing и NASA надеются закончить полёт, доведя его до финального этапа без происшествий. Напомним, что 20 декабря 2019 года Boeing CST-100 Starliner, в рамках первого тестового полёта, не смог достичь поставленных целей из-за сбоя в системе отсчёта полётного времени.

Что интересно, первоначально повторный полёт был намечен на осень 2020 года. Но, видимо, из-за пандемии коронавируса, сроки пришлось немного сдвинуть.