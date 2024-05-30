Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 30 мая 2024, 20:15
1 мин.

Boeing представит план действий по повышению безопасности

После январского инцидента
Ожидается, что Boeing представит «комплексный план действий», требуемый американскими воздушными регуляторами после почти катастрофического инцидента в январе. В январе самолет Boeing 737 MAX 9, выполнявший рейс авиакомпании Alaska Airlines, совершил аварийную посадку после того, как панель фюзеляжа вылетела во время полета. Вскоре после инцидента Федеральное агентство авиации (FAA) временно приостановило эксплуатацию 171 самолета MAX с той же конфигурацией.
Boeing представит план действий по повышению безопасности

© Ferra.ru

В предварительном отчете Национального комитета по безопасности транспорта, опубликованном в феврале, говорится, что четыре болта, крепящие панель, отсутствовали. FAA дала Boeing 90 дней на разработку «комплексного плана действий по устранению системных проблем контроля качества».

Регулятор планирует провести пресс-конференцию с главой FAA «о работе FAA по обеспечению безопасности и качества производства Boeing».План также должен решить проблемы, выявленные в Boeing во время аудита.

После двух крушений MAX, которые привели к гибели 346 человек, Boeing в январе 2021 года достиг соглашения с Минюстом о уголовных обвинениях. Boeing согласился выплатить $ 2.5 млрд по соглашению, которое поставило компанию под присмотр на три года.

Но 14 мая DOJ определил, что Boeing «нарушил свои обязательства» по соглашению, открывая дверь к возможному преследованию. Boeing также в процессе поиска руководителя после объявления в марте об уходе главы Калхуна в конце 2024 года.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Boeing
,
#штраф
,
#суд