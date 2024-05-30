Boeing представит план действий по повышению безопасности

В предварительном отчете Национального комитета по безопасности транспорта, опубликованном в феврале, говорится, что четыре болта, крепящие панель, отсутствовали. FAA дала Boeing 90 дней на разработку «комплексного плана действий по устранению системных проблем контроля качества».

Регулятор планирует провести пресс-конференцию с главой FAA «о работе FAA по обеспечению безопасности и качества производства Boeing».План также должен решить проблемы, выявленные в Boeing во время аудита.

После двух крушений MAX, которые привели к гибели 346 человек, Boeing в январе 2021 года достиг соглашения с Минюстом о уголовных обвинениях. Boeing согласился выплатить $ 2.5 млрд по соглашению, которое поставило компанию под присмотр на три года.

Но 14 мая DOJ определил, что Boeing «нарушил свои обязательства» по соглашению, открывая дверь к возможному преследованию. Boeing также в процессе поиска руководителя после объявления в марте об уходе главы Калхуна в конце 2024 года.