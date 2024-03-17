Boeing предупредил авиакомпании о проверке переключателей в кабине пилотов

В ходе полета произошел резкий спад высоты, в результате которого пострадали десятки пассажиров. Boeing сообщил, что направленная ими рекомендация о проведении дополнительной проверки выключателей является предосторожностью.

Согласно Wall Street Journal, инцидент произошел из-за неосторожности члена экипажа, который, обслуживая, случайно нажал на выключатель на сиденье пилота, вызвав спад высоты.

Компания LATAM отказалась комментировать произошедшее, ссылаясь на текущее расследование, а Boeing воздержался от комментариев. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило о назначении группы экспертов по безопасности для изучения ситуации и предоставления обратной связи Boeing.

Boeing в последние годы столкнулась с рядом проблем безопасности, включая аварии 737 MAX в 2018 и 2019 годах, а также инцидент в январе текущего года с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines.