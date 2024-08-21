Boeing приостановил испытания нового самолета из-за проблемы с деталью

Опубликовано 21 августа 2024, 21:50
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Boeing приостановил испытания нового самолета из-за проблемы с детальюПроблемы с креплением двигателя
Boeing временно приостановил испытательные полеты своего новейшего самолета 777X после выявления дефекта детали, соединяющей двигатель с корпусом самолета. Этот инцидент стал очередной проблемой для компании, которая уже сталкивалась с вопросами безопасности и контроля качества.
Компания обнаружила проблему во время планового технического обслуживания и начала замену неисправной части. Все тестируемые модели 777−9 также проходят проверку после выявленного дефекта.
Программа Boeing 777X, запущенная в 2013 году, должна была вывести на рынок самый большой в мире двухдвигательный самолет, однако его коммерческое использование уже несколько раз откладывалось и теперь ожидается не ранее 2025 года. Несмотря на задержки, Boeing получил разрешение на начало испытаний 777−9 с представителями Федерального авиационного управления США (FAA) на борту.