Boeing приостановил испытания нового самолета из-за проблемы с деталью

Компания обнаружила проблему во время планового технического обслуживания и начала замену неисправной части. Все тестируемые модели 777−9 также проходят проверку после выявленного дефекта.

Программа Boeing 777X, запущенная в 2013 году, должна была вывести на рынок самый большой в мире двухдвигательный самолет, однако его коммерческое использование уже несколько раз откладывалось и теперь ожидается не ранее 2025 года. Несмотря на задержки, Boeing получил разрешение на начало испытаний 777−9 с представителями Федерального авиационного управления США (FAA) на борту.