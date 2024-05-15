Boeing привлекут к уголовной ответственности за авиакатастрофы

Американские чиновники утверждают, что Boeing нарушил соглашение, не разработав и не внедрив программу по этическому ведению бизнеса, которая могла бы предотвратить нарушения законодательства США. Это означает, что Boeing может быть предъявлено обвинение в любом нарушении федерального закона, связанного с крушениями.

Министерство юстиции США оценивает дальнейшие шаги и потребовало от Boeing ответа до 13 июня. Родственники погибших в авиакатастрофах приветствовали решение властей. Крушения Boeing 737 Max 8 компаний Lion Air и Ethiopian Airlines унесли жизни 346 человек.