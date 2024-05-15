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Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2024, 14:59
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Boeing привлекут к уголовной ответственности за авиакатастрофы

Где погибло 346 человек
Министерство юстиции США заявило, что Boeing может быть привлечен к уголовной ответственности за две авиакатастрофы 737 Max, произошедшие пять лет назад. По данным ведомства, Boeing нарушил условия соглашения, которое защищало компанию от судебного преследования за катастрофы. В Boeing заявили, что выполнили все условия соглашения, и намерены защищаться в суде.
Boeing привлекут к уголовной ответственности за авиакатастрофы
© Artturi Jalli

Американские чиновники утверждают, что Boeing нарушил соглашение, не разработав и не внедрив программу по этическому ведению бизнеса, которая могла бы предотвратить нарушения законодательства США. Это означает, что Boeing может быть предъявлено обвинение в любом нарушении федерального закона, связанного с крушениями.

Министерство юстиции США оценивает дальнейшие шаги и потребовало от Boeing ответа до 13 июня. Родственники погибших в авиакатастрофах приветствовали решение властей. Крушения Boeing 737 Max 8 компаний Lion Air и Ethiopian Airlines унесли жизни 346 человек.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Boeing
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#суд
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#самолет
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#катастрофа