Boeing признал невозможность защитить американцев от российских ракет

Фактически, разработкой занималась компания Raytheon — она была как бы субподрядчик Boeing в выполнении обязанностей перед Минобороны. Планировалось, что порядка 64 единиц новой разработки сменят действующие перехватчики EKV. Старый тип вооружения в состоянии поразить баллистические ракеты достаточно нехитрым путем — через столкновение с ними на высокой скорости. Минобороны рассчитывало, что модернизированная версия EKV, именуемая RKV, устранит проблемы, выявленные в ходе тестирования своего предшественника.

”Теперь, когда проект RKV «утопили», Пентагон планирует двигаться дальше, объявив новый конкурс на разработку перехватчиков следующего поколения”, — отметили в Defense News, тем самым уточнив, что военное ведомство США не планирует доработку имеющихся типов ракет, выбрав в качестве дальнейшего пути разработку совершенно нового изделия.