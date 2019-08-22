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Boeing признал невозможность защитить американцев от российских ракет

Из-за чего Минобороны США разорвало контракт с компанией
Минобороны Соединенных Штатов приняло решение о разрыве контракта с компанией Boeing. Напомним, согласно этому контракту, производитель самолетов должен был разработать кинетический перехватчик Redesigned Kill Vehicle, целью которого было бы уничтожение боеголовок МБР за пределами атмосферы на среднем участке траектории их полета.

Фактически, разработкой занималась компания Raytheon — она была как бы субподрядчик Boeing в выполнении обязанностей перед Минобороны. Планировалось, что порядка 64 единиц новой разработки сменят действующие перехватчики EKV. Старый тип вооружения в состоянии поразить баллистические ракеты достаточно нехитрым путем — через столкновение с ними на высокой скорости. Минобороны рассчитывало, что модернизированная версия EKV, именуемая RKV, устранит проблемы, выявленные в ходе тестирования своего предшественника.

”Теперь, когда проект RKV «утопили», Пентагон планирует двигаться дальше, объявив новый конкурс на разработку перехватчиков следующего поколения”, — отметили в Defense News, тем самым уточнив, что военное ведомство США не планирует доработку имеющихся типов ракет, выбрав в качестве дальнейшего пути разработку совершенно нового изделия.

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