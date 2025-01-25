Boeing призналась, что проект Starliner принесёт компании дополнительные убытки

Расходы в размере $1,7 млрд включают $800 млн на танкер KC-46A, $500 млн на тренировочный самолёт T-7A и $400 млн на Starliner VC-25B и MQ-25.

Проблемы со Starliner у Boeing начались давно, однако самой крупной стала невозможность вернуть на Землю астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, находящихся на МКС с июля. Астронавтов оставили на МКС из-за неисправности движителей корабля.

Представители Boeing не озвучили подробностей о конкретных расходах, поэтому ожидается, что финансовые результаты будут опубликованы позже. Компания также мало предоставила свежей информации о состоянии Starliner после неудачного испытательного полёта в сентябре.