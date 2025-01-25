Boeing призналась, что проект Starliner принесёт компании дополнительные убытки

Опубликовано 25 января 2025, 19:301 мин.
Boeing призналась, что проект Starliner принесёт компании дополнительные убыткиЯсности о судьбе проекта пока нет
Компания Boeing в ходе отчёта перед инвесторами за четвёртый квартал 2024 года заявила, что ожидает дополнительных убытков по программе CST-100 Starliner и представила предварительные результаты.
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Расходы в размере $1,7 млрд включают $800 млн на танкер KC-46A, $500 млн на тренировочный самолёт T-7A и $400 млн на Starliner VC-25B и MQ-25.
Проблемы со Starliner у Boeing начались давно, однако самой крупной стала невозможность вернуть на Землю астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, находящихся на МКС с июля. Астронавтов оставили на МКС из-за неисправности движителей корабля.
Представители Boeing не озвучили подробностей о конкретных расходах, поэтому ожидается, что финансовые результаты будут опубликованы позже. Компания также мало предоставила свежей информации о состоянии Starliner после неудачного испытательного полёта в сентябре.