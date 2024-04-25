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Наука и технологии
Опубликовано 25 апреля 2024, 16:30
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Boeing сообщила о резком падении выручки из-за сокращения поставок самолётов

Это началось после взрыва двери на самолёте
Американская авиастроительная корпорация Boeing, которая в последнее время частенько утопает в скандалах, отчиталась о падении квартальной выручки впервые за 7 последних отчётных кварталов.
Boeing сообщила о резком падении выручки из-за сокращения поставок самолётов

© js2005 / Wikimedia Commons

Падение выручки составило $3,93 млрд, что всё же лучше, чем прогнозировали аналитики с Уолл-стрит. Финансисты считали, что выручка Boeing упадёт на $4,49 млрд.

Этот объясняется снижением поставок самого ходового и дорогого самолёта Boeing — 737 MAX 9. В свою очередь, это связано с аварией на этой модели 5 января 2024 года, когда взорвалось дверь. Тогда акции компании упали на 35%, сейчас наблюдается постепенный рост, пока на 3,6%. А убыток на акцию оказался меньше, чем ожидалось.

«Ну, могло быть и хуже. Несмотря на то, что убытки и отток денежных средств не так серьёзны, как опасались, компания по-прежнему сталкивается с серьёзными проблемами в подразделении коммерческих самолётов, которые потребуют некоторого исправления», — заявил аналитик Vertical Research Partners Роберт Сталлард, комментируя отчёт Boeing.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#самолёты
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#Boeing
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#финансы